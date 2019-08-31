На проспекте Сахарова проходит музыкальный фестиваль, организованный столичными властями

Москвичей приглашали на него за несколько дней с помощью SMS. Сразу несколько корреспондентов говорят, что на фестивале замечено большое количество работников столичного ГБУ «Жилищник». Некоторые из них пожаловались на то, что их заставили приехать на фестиваль. За последние полтора месяца мэрия Москвы провела уже несколько различных мероприятий, которые по времени начала совпадали с акциями протеста оппозиции.