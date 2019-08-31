Перестрелка произошла на границе Таджикистана и Киргизии

Это случилось после того, как жители таджикского приграничного села начали асфальтировать дорогу на спорном участке. Стреляли киргизские пограничники, которые хотели таким образом предотвратить стычку между гражданами двух стран,– передает агентство Интерфакс. До этого серьезное столкновение произошло в конце июля, когда жители таджикского села, расположенного на территории Киргизии, установили на въезде флагшток. Тогда погиб один человек, два десятка пострадали.