Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что ситуацию с врачами в Нижнем Тагиле удалось урегулировать

Ранее сообщалось, что несколько хирургов написали заявления об уходе в знак несогласия с условиями работы. По словам Голиковой, теперь удалось решить все вопросы. До этого федеральное министерство здравоохранения проводило проверку в нижнетагильских больницах. Медики жаловались на большую нагрузку и низкие зарплаты. Позже они отозвали свои заявления. Сообщалось, что временно отстранены от работы главврачи в двух больницах города.