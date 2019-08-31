Несогласованное шествие против политических репрессий началось на Чистых прудах в Москве
Несогласованное шествие против политических репрессий началось на Чистых прудах в Москве. Ранее прокуратура предупреждала о последствиях для участников акции.
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Несогласованное шествие против политических репрессий началось на Чистых прудах в Москве. Ранее прокуратура предупреждала о последствиях для участников акции.
Уж если бороться «против Беглова» всерьёз… Сейчас самое время и возможность «Яблоку» нанести всей этой выборной клоунаде в Питере coup de la morte — взять да и сняться с выборов бывшему до 2018 года яблочником Михаилу Амосову. Понятно, что два кандидата — это уже даже не цирк с конями, это Аничков мост без коней…