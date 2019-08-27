Фигуранту так называемого «московского дела» Айдару Губайдуллину предъявили окончательное обвинение

Он проходит по статье о покушении на насилие в отношении представителя власти, — рассказал «Эху» адвокат Максим Пашков. Ранее Губайдулин был арестован. По версии следствия, он бросил в полицейского пластиковую бутылку. Адвокат настаивает, что его подзащитный ни в кого не попал и таким образом не мог никому причинить травмы.

Как напоминает издание «Медиазона», ранее Губайдулин обвинялся в участии в массовых беспорядках. Ему могло грозить до 8 лет лишения свободы. Теперь же ему может грозить лишь 2,5 года.