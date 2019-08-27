В столице перед началом шествия против политических репрессий и за честные выборы проходят одиночные пикеты

В столице перед началом шествия против политических репрессий и за честные выборы на Чистых прудах проходят одиночные пикеты. По словам корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» на данный момент собралось примерно около ста участников акции.

До начала акции, ранее анонсированную как шествие «Против политических репрессий», на Чистых прудах собралось достаточно много журналистов, в том числе иностранных СМИ. По словам корреспондента, некоторые участники акции протеста стоят с плакатами в одиночных пикетах. Всего на данный момент собралось около ста человек.

Полицейские пока на участников одиночных пикетов не обращают внимание.

В столичной прокуратуре отметили, что акция не согласована с властями.