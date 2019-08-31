В США готовятся к встрече с надвигающимся из Атлантики ураганом

Ураган «Дориан» достиг четвертой категории опасности из пяти возможных. Это значит, что скорость ветра может достигать 70 м/с. Такой ураган разрушит легкие сборные дома, повалит деревья и рекламные щиты и приведет к наводнению. Могут быть затоплены участки на высоте до 3 метров над уровнем моря. Под ударом Флорида. Губернатор штата Рон Десантис ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации и написал в «Твиттере», что у каждого должен быть недельный запас еды, воды и лекарств. В ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться. Массовую эвакуацию может объявить завтра президент США. Согласно прогнозам, ураган может затронуть район, в котором находится поместье Дональда Трампа.

Синоптики ожидают, что ураган достигнет побережья Флориды к вечеру понедельника.