Еще одному фигуранту «московского дела», по некоторым данным, смягчили обвинение

Айдар Губайдулин теперь проходит по статье о покушении на насилие в отношении представителя власти, а не об участии в массовых беспорядках. Об этом интернет-изданию «Медиазона» рассказал адвокат молодого человека. По первой статье арестованному грозило до восьми лет колонии, по новому обвинению – до 2,5. Следствие считает, что Губайдулин замахнулся на полицейского пластиковой бутылкой во время одной из протестных акций.