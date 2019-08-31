Оппозиция планирует провести сегодня несогласованную акцию против политических репрессий

Прокуратура предупреждает о последствиях для участников шествия. Оно должно стартовать менее, чем через час от Чистых прудов.

Между тем, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь ранее настаивала, что это столичное руководство нарушило закон при согласовании акции.

Одновременно с этим свою несогласованную акцию против домашнего насилия хотят провести сторонники сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве своего отца. Сами они говорят, что причиной стало насилие со стороны родителя.

Сообщается, что участники этой акции хотят в ходе шествия оппозиции раздавать листовки с информацией о деле.