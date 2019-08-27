На квартиру обвиняемого по так называемому «московскому делу» пришли сегодня с обыском

Речь идет о студенте Высшей школы экономики Егоре Жукове. Пришедшие предъявили постановление суда. Как рассказал «Эху» издатель «Новой газеты» и один из поручителей Жукова Дмитрий Муратов, оба адвоката Жукова сейчас находятся на следственных действиях с их подзащитным в следственном изоляторе. Дома были только несовершеннолетний ребенок и бабушка. Родители студента также находятся за городом.

Егор Жуков был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках. А его защита говорит, что у следствия нет доказательств его вины.