Соединенные Штаты внесли в санкционный список иранский танкер «Адриан Дарья 1»

Он был ранее задержан, а позже освобожден в Гибралтаре. Вашингтон считает, что судно принадлежит одному из подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции и перевозит нефть в Сирию. Госсекретарь США Майк Помпео настаивает, что сейчас танкер держит курс к сирийским берегам, несмотря на обещание иранского министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, который обещал, что судно не плывет в арабскую республику.