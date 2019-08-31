В Судане официально предъявлено обвинение бывшему президенту страны Омару аль-Баширу

Судья объявил о том, что экс-глава государства проходит по делу о незаконном хранении иностранной валюты и коррупции. Сегодня Башир впервые был допрошен на слушаниях в суде. Он подтвердил, что получил 25 миллионов долларов от наследного принца Саудовской Аравии, но настаивает, что не использовал эти деньги в личных целях, — передает агентство Рейтер. Аль-Башир был свергнут военными в апреле этого года. Перевороту предшествовали несколько месяцев протестов оппозиции в стране.