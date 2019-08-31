Коммерсантъ: Аэропорт Шереметьево собирается ввести третью взлетно-посадочную полосу, не расселив близлежащие деревни

Аэропорт Шереметьево собирается ввести третью взлетно-посадочную полосу, не расселив близлежащие деревни, пишет газета «Коммерсантъ». Между тем, все процедуры должны были завершиться еще в прошлом году. По словам юристов, из-за этого запуск полосы может быть осуществлен только после устранения нарушений. Эксперты замечают, что запрет на ночные полеты в Шереметьево может привести к падению пассажиропотока на 40%.

Накануне Шереметьево предупредил, что ввод в эксплуатацию третьей полосы переносится с 1 сентября на более поздний срок.