Полиция пришла с обыском на квартиру арестованного по «московскому делу» студенту Высшей школы экономики Егору Жукову

Полиция пришла с обыском на квартиру арестованного по так называемому «московскому делу» студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Как рассказал «Эху» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов, к тому моменту там были только несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина. Пришедшие предъявили постановление суда. Как обращает внимание Муратов, всё это происходит ровно в то же время, когда адвокаты Жукова находятся в СИЗО на следственных действиях со своим подзащитным.

Егора Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках. Однако защита студента говорит, что у следователей нет никаких доказательств против него.