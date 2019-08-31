В Гонконге проходят новые массовые протесты

На этом фоне Китай потребовал от ЕС прекратить поддержку демонстрантов.

Призывы европейских дипломатов уважать право жителей Гонконга на свободу слова и собраний в китайском МИДе назвали вмешательством во внутренние дела страны. В ведомстве отметили, что эскалация насилия в Гонконге достигла апогея. В МИДе подчеркнули, что в Пекине готовы к жестким мерам. «Никакие угрозы и меры устрашения не испугают китайский народ», — говорится в его заявлении. Ранее Дональд Трамп отменил, что жестокость в отношении демонстрантов негативно скажется на торговых переговорах США и Китая. Между тем, западные СМИ сообщают, что Китай стянул к административной границе с Гонконгом значительные силы полиции для подавления протестов. Волнения продолжаются уже почти 3 месяца, и сегодня, несмотря на запрет акций, тысячи жителей Гонконга вновь вышли на улицы.

Поводом для протестов стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю.