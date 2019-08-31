Бортко, который снимается с выборов губернатора Петербурга, признался, что обсуждал решение с представителями Кремля

Он добавил, что его пытались отговорить.

Коммунист Владимир Бортко заранее обсудил свое решение о снятии с выборов с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Последний просил его продолжить участие в гонке и цитирую не делать резких движений. Об этом сообщает Фонтанка.ру. Представитель КПРФ также добавил, что руководство партии ничего не знало о его планах. В противном случае его могли уговорить продолжить борьбу. Ранее Бортко утверждал, что ни с кем не разговаривал о намерении выбыть из гонки за кресло губернатора Петербурга. Накануне во время дебатов он объяснил свое решение нежеланием играть в подкидного дурака краплеными картами: «Они думали, что я тихий дедушка в шарфике. Они сильно ошиблись». В федеральном руководстве партии действия Бортко называли ошибкой.

На данный момент осталось три кандидата на пост губернатора Петербурга. Это Надежда Тихонова от «Справедливой России», Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и самовидвиженец Александр Беглов. Однако до недавнего времени Беглов числился в составе руководства «Единой России».