Американский суд впервые назначил дату процесса над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября

Слушания должны стартовать 11 января 2021 года – решил военный судья Шейн Коэн. На скамье подсудимых будут находиться пятеро обвиняемых, в том числе, предполагаемый главный организатор – Халид Шейх Мохаммед.

Уже проведены десятки досудебных слушаний в Гуантанамо. В ближайшие недели пройдут заседания, где, как ожидается, адвокаты будут настаивать на аннулировании показаний, данных еще в 2006-м арестованными по делу агентам ФБР – ЦРУ. Линия защиты – показания даны под пытками. Сам процесс начнется в день, спустя 20 лет и 4 месяца после того как в результате четырех скоординированных атак с использованием угнанных террористами гражданских лайнеров погибли почти 3000 челочек. Тогда рухнули два 110-этажных небоскреба Всемирного торгового центра в деловой части Манхэттена и пострадала часть здания Пентагона. Четвертый самолет предположительно после оказанного пассажирами на борту сопротивления намеченной цели не достиг, рухнув в сельской местности в Пенсильвании. Халид Шейх Мохаммед и четверо его сообщников обвиняются в разработке плана атаки и финансировании 19 угонщиков лайнеров «Боинг». Все пятеро обвиняемых были задержаны в Пакистане в 2002 и 2003-м. В середине лета The Wall Street Journal сообщал, что Мохаммед свидетельствовать о причастности к терактам Саудовской Аравии. За это он просит гарантий не применения смертной казни.

В экспертном сообществе нет единой позиции о значении грядущего процесса. Так, руководитель научных исследований Института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что сейчас это разбирательство общество воспримет как формальность.

Малашенко допустил, что во время суда появятся доказательства связи теракта с некими организациями в Саудовской Аравии.

Журналист-международник Михаил Таратута, в совою очередь, сказал «Эху», что несмотря на отдаленность тех событий, суд может привести к значительным изменениям в международной политике.

Таратута уверен, что сейчас эмоции улеглись и можно ожидать, что суд будет честным и непредвзятым.

В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли почти 3 тысячи человек.