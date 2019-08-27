Полиция пришла с обыском в квартиру одного из фигурантов так называемого «московского дела» Егора Жукова. Пришедшие предъявили постановление суда об обыске. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов, подчеркнув, что следователи пришли в квартиру, зная, что родители находятся за городом, а адвокаты в следственном изоляторе.

«Несколько минут назад в квартире, где проживает Егор Жуков со своими родителями, бабушкой и младшим братом, начался обыск. Дело в том, что правоохранительные органы прекрасно знали, что в это время родители Егора находятся за городом, в Троицке. Дома находились только несовершеннолетний ребенок и его бабушка. Им, я думаю, прекрасно известно, что оба адвоката Егора Жукова — Илья Новиков и Леонид Соловьев — в это время находятся в следственном изоляторе на следственных действиях, которые проводятся с Егором Жуковым», — сказал Муратов.

Дмитрий Муратов добавил, что расценивает происходящее как продолжение линии органов на изъятие различных документов. Журналист напомнил, что недавно следователи получили курсовые работы Егора Жукова.