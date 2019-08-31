В Сирии задержан житель британского Бирмингема, которого называют «палачом Ракки»

Ануар Хаддуши подозревается в том, что лично обезглавил более ста человек — в то время, как сирийский город Ракка находился под контролем террористов. Между тем, как передает Би-би-си, власти Бирмингема выплачивали задержанному и его жене пособие на жилье даже после их отъезда в Сирию. Эти деньги (около 10 тысяч фунтов), по мнению прокуроров, могли быть использованы для финансирования терактов в Париже и Брюсселе. Хаддуши и его супруга являются уроженцами Бельгии.