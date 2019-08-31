Акцию против домашнего насилия, не согласованную с мэрией, планируют провести сегодня в Москве

Ее участники хотят поддержать таким образом сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Мэрия Москвы не согласовала так называемый «марш сестер», поэтому его участники хотят раздавать листовки об уголовном деле Хачатурян во время прогулок оппозиции. Они должны начаться в 2 час дня на Чистых прудах. В мэрии говорят, что эта акция также не согласована. Прокуратура предупреждает о возможных последствиях.