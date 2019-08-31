Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу после третьего административного ареста

В общей сложности она провела в спецприемнике 35 суток. Сначала суд признал ее виновной в организации несогласованной акции у Мосгоризбиркома. Потом – в участии в неразрешенном митинге и последний раз – в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

21 августа Юлию Галямину задержали сразу после выхода из спецприемника в Можайске после второго административного ареста, а на следующий день доставили в Тверской суд.