Зрители освистали российского теннисиста Даниила Медведева на матче Открытого чемпионата США
Это произошло после того, как российский спортсмен не сдержал своих эмоций. Сообщается, что во время одной из проигранных подач Медведев выхватил полотенце у персонала и выбросил его. Также он кинул ракетку в сторону судьи на вышке. Еще Медведев показал трибунам неприличный жест после проигранного розыгрыша, — пишет газета «Ведомости». Сам матч с испанцем Фелисиано Лопесом российский теннисист выиграл. Уже после встречи Медведев сказал, что эмоции болельщиков помогли ему одержать победу.