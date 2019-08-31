Власти Москвы установят на улицах города дополнительные камеры видеонаблюдения и фиксации нарушении ПДД

Мэрия уже объявила многомиллиардный тендер, информация о котором размещена на портале Госзакупок.

Еще порядка 600 устройств видеонаблюдения будут арендованы мэрией на ближайшие 5 лет для фиксации различного рода нарушений. Как следует из размещенной на портале Госзакупок документации, на это будет потрачено 3,658 миллиарда рублей. Технику возьмут в аренду – в Центре организации дорожного движения это объясняют тем, что не придется тратиться на ремонт дорогостоящего оборудования. Решено не ограничиваться лишь фиксацией нарушений скоростного лимита, контролировать будут движение без ходовых огней и ближнего света, повороты в запрещенных местах, выезд на трамвайные пути. Ранее сама идея расширить перечень фиксируемых нарушений была поддержана в Минтрансе – там уверяли, что число список контролируемых техникой нарушений вскоре будет насчитывать 10-15 пунктов.

Поставщика арендуемой для мэрии техники определят уже к середине сентября.