Спикер рады Украины призвал не использовать в своих целях информацию об обмене между Россией и Украиной

Спикер Верховной рады Украины призвал не спекулировать и не использовать в своих целях информацию об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По словам Дмитрия Разумкова, об этом следует говорить уже после самого факта обмена. Вся информация должна выходить из офиса президента Владимира Зеленского, который прикладывает главные усилия для процесса, — добавил политик.

Сам предстоящий обмен не следует воспринимать как нормализацию отношений между Москвой и Киевом, говорил ранее «Эху» депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Гончаренко добавил, что Россия хочет выставить обсуждение этой темы как огромный шаг навстречу Киеву, однако это не так.