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12:00, 31 августа 2019

Премьер Пакистана заявил о повышении риска ядерного конфликта с Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество вмешаться, пока не поздно. В статье для американской газеты «Нью-Йорк Таймс» он отметил, что угроза военной конфронтации между Исламабадом и Нью-Дели становится все более серьезной. Имран Хан предупредил, что в случае дальнейшего бездействия западных стран последствия будут для всего мира, поскольку на грани войны два государства, которые обладают ядерными оружием. Ранее министр обороны Индии отметил, что власти страны будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия исходя из будущих обстоятельств. Премьер Пакистана назвал это не слишком завуалированной угрозой.

Конфликт между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира вспыхнул с новой силой после того, как в начале августа в Нью-Дели упразднили особый статус этой территории.

Спор между Индией и Пакистаном о принадлежности Кашмира продолжается около 70 лет.



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