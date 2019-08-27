Малашенко: Назначенные слушания по делу над организаторами теракта 11 сентября в США можно считать формальностью

В США определились с датой суда над обвиняемыми в организации теракта 11 сентября. Он пройдет в январе 2021-ого года. С момента трагедии прошло слишком много времени, и сейчас это разбирательство воспринимается как формальность. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

«Это чисто формальная вещь, и никак не повлияет на то, что сейчас происходит в мире, или будет происходить. Это евроамериканская бюрократия, которая очень долго работает, где все доказывается. Может так и надо действовать. Но фактически всем все известно. Это рутина, и интерес к этому событию будет очень незначительный — и для специалистов, и для большей части общественного мнения — это скучно и не интересно», — сказал он.

В свою очередь А.Малашенко допустил, что во время суда появятся доказательства связи теракта с некими организациями из Саудовской Аравии. Эксперт отметил, что это и сейчас вполне очевидно.

11 сентября 2001 года террористы захватили 4 пассажирских самолета. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атак стали почти 3 тысячи человек.