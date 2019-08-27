Таратута: Суд над организаторами теракта 11 сентября может привести к значительным изменениям в международной политике

Военный суд в США назначил слушания по приговору организаторам теракта 11 сентября на январь 2021 года. Несмотря на то, что речь идет о событиях многолетней давности, итог этого разбирательства может привести к значительным изменениям в международной политике. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист-международник Михаил Таратута.

«Это имеет значение в том смысле, что конкретно будет официально установлен виновный. И это может иметь довольно серьезные последствия, потому что есть подозрения — за всем этим могут стоять люди из Саудовской Аравии. И если это так, то могут быть изменения некоторых дипломатических отношений», — сказал он.

М.Таратута добавил, что сейчас, когда эмоции улеглись, можно ожидать, что суд будет абсолютно честным и непредвзятым.

11 сентября 2001 года террористы захватили 4 пассажирских самолета. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атак стали почти 3 тысячи человек.