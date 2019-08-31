Российские космонавты с трудом запустили робота Федора, который прибыл на Международную космическую станцию

Во время переговоров с Центром управления полетами член экипажа Алексей Овчинин пожаловался, что больше десятка раз включал-выключал кнопку питания на плече Федора, использовал гаечный ключ и также предложил стукнуть молотком, — передает РИА Новости. С Земли предложили заменить аккумуляторные батареи, когда Овчинин доложил, что сумел запустить Федора. Робот прибыл на корабле Союз МС-14. аппарат сумел пристыковаться к МКС только со второй попытки.