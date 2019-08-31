Почти два миллиона жителей индийского штата Ассам могут лишиться гражданства страны

Их не включили в национальный реестр, который составили местные власти, — передает агентство Франс пресс. Депортация грозит иммигрантам-мусульманам из соседнего Бангладеша, — говорят правозащитники. Власти штата усиливают меры безопасности из-за возможных протестов. Как отмечают наблюдатели, давление на мусульман в Индии усилилось после прихода здесь к власти «Бхаратия Джаната партии», которую причисляют к индуистам-националистам.