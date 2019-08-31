Власти Москвы собираются установить на городских улицах еще шестьсот камер

На это планируется потратить более 3,5 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсант». Таким образом, на столичных улицах контролировать движение будут почти 2600 комплексов фиксации нарушений. В прошлом году с помощью камер были выписаны 25 миллионов штрафов. За 7 месяцев этого года – почти 15 миллионов. В Центре организации дорожного движения сказали изданию, что за последние 10 лет число погибших в ДТП на столичных дорогах сократилось на 39%, в том числе, благодаря камерам.