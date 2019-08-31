Сегодня сборная России сыграет свой первый матч на чемпионате мира по баскетболу

Соперниками россиян станут баскетболисты Нигерии.

Перед турниром наша команда потеряла пятерку основных игроков, в том числе и главную звезду – лучшего баскетболиста Евролиги Алексея Шведа. Также на Кубке Мира не смогут сыграть чемпион НБА Тимофей Мозгов, его дублер, центровой ЦСКА Джоэл Боломбой, основной разыгрывающий Дмитрий Хвостов и еще один защитник стартовой пятерки Михаил Кулагин. Заменить их невозможно, можно переиначить игру, что и пытался сделать главный тренер Сергей Базаревич. Контрольные матчи показали, что особенно тяжело нам приходится в противостоянии с атлетичными и высокими командами, к которым принадлежит и сборная Нигерии. Несколько баскетболистов из ее состава имеет опыт выступления в НБА, пусть и небольшой, так что результат сегодняшнего матча невозможно предугадать. Российская команда опытнее, африканцы мощнее.

Матч чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Нигерии можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ, начиная с 11 часов утра.