Кандидат от Компартии Владимир Бортко подал заявление о своем снятии с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от Компартии Владимир Бортко, как передает агентство ТАСС, подал заявление о своем снятии с выборов губернатора Петербурга. Он попросил городской избирком исключить его из числа кандидатов. О решении отказаться от предвыборной гонки режиссер и депутат Госдумы объявил накануне вечером, но причины этого не называл. Как сказал «Эху» заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, такие решения нельзя принимать самостоятельно – это прерогатива партии.

Юрий Афонин добавил, что Компартия даст официальную оценку произошедшего чуть позже. Таким образом за пост главы Петербурга теперь будут бороться три кандидата, в том числе, действующий глава города Александр Беглов. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца и ранее говорил, что является беспартийным. Однако до недавнего времени Беглов числился в составе руководства «Единой России».