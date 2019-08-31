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11:00, 31 августа 2019

Премьер-министр Пакистана предупреждает о росте угрозы военного конфликта с Индией

По словам главы кабинета министров Имрана Хана, на это прямо влияет ситуация в индийском штате Кашмир. Эту территорию уже многие годы оспаривают Исламабад и Нью-Дели. По мнению Хана, две ядерные державы идут к прямому военному столкновению, если мир не попробует остановить нападки Индии на Кашмир. В своей статье для американской газеты The New York Times пакистанский премьер указывает, что Индия фактически угрожает применением ядерного оружия против его страны.

Ране власти Индии отменили статью конституции, которая наделяла штат Кашмир особым статусом.



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