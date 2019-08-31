Военный суд в США назначил слушания по приговору организаторам теракта 11 сентября на январь 2021 года

Жертвами серии атак, совершенной 18 лет назад, стали почти 3 тысячи человек.

11 января 2021 года, спустя 19 лет и 4 месяца после крупнейшего в истории теракта начнутся судебные заседания по вопросу вынесения смертного приговора его предполагаемым организаторам. Об этом сообщает газета The New York Times. Прокуратура добивалась назначения даты с 2012 года, но произошло это только сейчас. Процесс пройдет в секции «Кэмп Джастис» военной базы Гуантанамо. За 8 месяцев до старта заседаний начнут выбирать судей. Уже состоялись десятки досудебных слушаний по этому делу, а на сентябрь назначены заседания, в ходе которых защита попытается отозвать признательные показания обвиняемых, которые, как утверждают адвокаты, были даны агентам ФБР и ЦРУ под пытками. Подсудимых пятеро, среди них Халид Шейх Мохаммед – приближенный Усамы бен Ладена. Им предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и в убийстве почти 3 тысяч человек.

11 сентября 2001 года террористы захватили 4 пассажирских самолета. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания