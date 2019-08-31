Демонстранты в Гонконге начали акцию протеста

Несколько сотен человек двигаются в сторону делового центра. Власти говорят, что не разрешали шествие, однако сами участники настаивают, что это религиозное мероприятие, — передает агентство ТАСС. В то же время, некоторые демонстранты держат плакаты с критикой в адрес местной администрации. Вечером в городе запланирован крупный митинг. В Гонконге усилены наряды полиции. В квартале, где располагается канцелярия центральных китайских властей, перекрыты некоторые улицы.

Волнения в городе не стихают уже два месяца. Они начались после попытки руководства принять закон об экстрадиции в КНР. Жители восприняли это как посягательство Пекина на права автономии.