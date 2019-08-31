Кандидат от КПРФ Владимир Бортко этим утром подал в Избирком Петербурга заявление о выходе из предвыборной кампании

Накануне вечером он объявил, что снимается с выборов, но причины этого не назвал.

Таким образом за кресло губернатора города будут бороться три человека. Это временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, до недавнего времени он числился в руководстве «Единой России», однако пару недель назад объявил себя беспартийным. Беглов идет самовыдвиженцем. Также в выборах участвует кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и Михаил Амосов, которого выдвинула партия «Гражданская платформа».