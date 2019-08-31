Процесс над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября должен начатья в 2021 году

Судья военного суда США в Гуантанамо Шейн Коэн впервые назначил дату слушаний по делу Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых фигурантов. Все они были задержаны 2002-2003 годах в Палестине. На сентябрь запланированы заседания, на которых адвокаты попытаются аннулировать признания своих клиентов. Они говорят, что эти доказательства получены в результате пыток. Кроме того, органы правосудия должны передать защите документы и доказательства. Еще адвокаты считают, что военная база Гуантанамо на Кубе, где содержатся их подзащитные, не приспособлена для судебного разбирательства такого масштаба. В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли почти 3 тысячи человек.