Три самолета совершили экстренную посадку в аэропорту Волгограда

Еще один лайнер экстренно посадили в Южно-Сахалинске.

Первый самолет внепланово севший в аэропорту Волгограда накануне поздно вечером направлялся из Красноярска в Симферополь, когда одна из пассажирок почувствовала себя плохо. После приземления ее госпитализировали в областную больницу, а лайнер вскоре отправился к месту назначения. Спустя три часа еще один самолет, он летел из Грозного в Москву, запросил экстренную посадку из-за падения жидкости гидросистемы. Уже утром в Волгограде вынужденно сел третий самолет, Баку-Москва. Одному из пассажиров этого рейса также стало плохо, из аэропорта его увезли в больницу. Как сообщили в областной администрации, воздушные судна ждут вылета. Между тем, утром стало известно, что в аэропорту Южно-Сахалинска сегодня экстренно посадили самолет с технической неисправностью. Он выполнял рейс из Владивостока. Как рассказали очевидцы агентству PrimaMedia, за 10 минут до приземления у самолета отказала навигационная система, и его пришлось сажать вручную. В аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для выполнения аварийно-спасательных работ, но лайнер сел штатно.

Никто из пассажиров не пострадал.