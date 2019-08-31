Шествие против политических репрессий планирует провести сегодня в Москве оппозиция

По словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, они также собираются требовать обеспечить свободу слова. Участники акции хотят пройти от Чистых прудов до Пушкинской площади. Столичная мэрия предупреждает, что не согласовала шествие. Прокуратура говорит о возможных последствиях для участников акции. Этим утром по маршруту, который обозначили оппозиционеры, прошел наш корреспондент Станислав Крючков. Сейчас он на прямой линии со студией.

Сторонники оппозиции проводят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам и прекратить репрессий с конца июля. Как правило, мэрия отказывалась согласовывать мероприятия. Полиция и Росгвардия задерживали людей в центре города. В некоторых случаях число задержанных превышало тысячу.

Сайт МБХ Медиа тем временем пишет, что накануне поздно вечером к Пушкинской площади, конечной точке маршрута акции, подогнали водометы.

Мэрия Москвы проводит сегодня музыкальный фестиваль. Он начнется в 2 часа дня на проспекте Сахарова. В это же время от Чистых прудов собираются начать шествие представители оппозиции. На фестивале заявлено выступление популярных исполнителей. При этом столичное правительство еще за несколько дней начало смс-рассылку москвичам с анонсом мероприятия.

За последние полтора месяца московские власти также организовывали различные фестивали, время проведения которых совпадало с акциями оппозиции.