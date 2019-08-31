В Россию сегодня вылетит самолет с телом девочки, погибшей на турецком курорте Бодрум

К трагическому исходу привел инцидент, произошедший в бассейне отеля.

Самолет с телом 12-летней девочки Алисы вылетит из Антальи сегодня в 23 часа и ночью должен прибыть в Санкт-Петербург. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал отец ребенка Андрис Лейкуцис, который также прилетит в Россию этим бортом.

Инцидент, приведший к смерти девочки, произошел в отеле «Санхилл» в Бодруме 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. Отец нырнул к ней на помощь, но вытащить Алису из воды удалось лишь после отключения насоса.

Пострадавшую госпитализировали в больницу города Денизли, позднее в Турцию специально для оказания помощи прибыли российские врачи. Рассматривался вопрос и о транспортировке девочки в Россию, но из-за ухудшения состояния ребенка от этой идеи решено было отказаться. Алиса перенесла несколько клинических смертей, но все же скончалась 28 августа.

По факту трагедии было начато расследование. Сотрудники отеля, в котором произошел инцидент, дали подписку о невыезде.