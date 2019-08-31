Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в Бийске

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

«Мужчина проконсультирован барнаульским ожоговым центром, пока находится в городской больнице ?2. Два пациента [находятся] в городской больнице ?4 — ребенок и женщина, они поступили с отравлением угарным газом», — сказала собеседница агентства

Ранее МЧС по региону сообщало, что пострадали два человека: мужчина 1964 года рождения и женщина 1965 года рождения, их госпитализировали. 23 человека, находившиеся в доме на момент пожара, были эвакуированы.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.