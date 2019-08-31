Шествие в поддержку сестер Хачатурян пройдет в столице

Городские власти отказывают организатором в согласовании на протяжении двух месяцев.

Сторонники трех сестер Хачатурян, убивших родного отца, требуют их полного оправдания, утверждая, что девушки оборонялись. Организаторы выступают за криминализацию статью о побоях. Также настаивают на создании кризисных центров для людей, повергшихся насилию, в каждом районе. Еще одно требование – переобучение судей и силовиков для правильной работы с жертвами домашнего насилия.

Мэрия Москвы уже два месяца под разными предлогами отказывает заявителям в проведении митингов и пикетов. Сегодняшнее шествие также под запретом. Активисты отказались проводить самостоятельное мероприятие и присоединятся к протестным гуляниям по бульварам. Об этой несогласованной акции ранее говорила Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией. Оно будет посвящено жертвам политических репрессий.

Следственный комитет ранее подтвердил факты насилия над дочерьми со стороны Михаила Хачатуряна. С учетом этого обстоятельства дело против девушек может быть прекращено, полагает защита.