Участок Филевской линии московского метро закрыли в эти выходные

Поезда не будут ходить между «Киевской» и «Кунцевской». Это связано с проведением работ по реконструкции, сообщается на сайте подземки.

От «Киевской» пассажиры смогут доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. «Кунцевская» будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии. На участке будут ходить компенсационные автобусы. В связи с этим изменится схема проезда на западе Москвы. Местами запретят парковку. В обычный режим движение вернется в понедельник, 2 сентября.