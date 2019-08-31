В Южно-Сахалинске штатно сел самолет авиакомпании «Сибирь» с технической неисправностью

Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Речь идет об Airbus A320, который выполнял рейс Владивосток — Южно-Сахалинск. На борту находились 149 человек, в тои числе шесть членов экипажа. За медпомощью никто не обращался. По словам очевидцев, за десять минут до приземления на борту отказала навигационная система. Самолет сажали вручную.

В аэропорту были мобилизованы все подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ. В настоящее время специально созданная комиссия обследует технические неисправности лайнера, сообщается на сайте аэропорта.

Авиакомпания «Сибирь», в свою очередь, приняла решение о замене воздушного судна для выполнения обратного рейса.