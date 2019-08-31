Российский Ил-76 для поможет в тушении лесных пожаров в Боливии

Он прибудет туда в течение 4-5 дней, сообщил президент страны Эво Моралес. По его словам, Россия предложила не арендовать воздушное судно, а только заплатить за его эксплуатацию. Ил-76 считается вторым по величине пожарным самолетом в мире.

Его модифицировали, чтобы он смог перевозить 49 тысяч литров воды. При этом его размеры меньше, чем у американского, что позволяет тушить пожары в горных районах, а также дает возможность приземляться на грунтовые взлетно-посадочные полосы.