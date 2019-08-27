В Кремле заявили о прогрессе в обмене заключенными с Украиной

Подготовка проходит в закрытом формате, сказал помощник президента Юрий Ушаков.

Как стало известно накануне, пока что обмен затягивается. Причиной может быть требование Москвы о выдаче Владимира Цемаха. Он считается ключевым свидетелем по делу о сбитом малазийском Боинге.

Активное обсуждение вопроса обмена пленными показывает улучшение отношений Киева и Москвы. Свою роль в запуске процесса сыграл Евросоюз. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал первый вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин.

В отношениях двух стран появляются новые возможности, но назвать ситуацию переломной нельзя, поскольку диалог не изменится коренным образом, считает Алексей Макаркин.