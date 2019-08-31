Сегодня четырьмя матчами продолжится 8 тур чемпионата России по футболу

Предыдущий игровой выходной привел таблицу чемпионата в уникальный вид. Лидирую сразу пять команд, которые набрали по 14 очков. Еще две отстают всего лишь на одно. После 8 тура это единение будет непременно нарушено, хотя бы потому, что четыре команды из пяти сыграют между собой. Сегодня один из таких матчей. «Локомотив» принимает «Ростов».

Возможно в составе путейцев появится одно из самых ярких приобретений лета — чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Марио. Начнет игровой день пара «Уфа» — «Оренбург». Уфимцы в последних двух турах победили «Ростов» и «Зенит», для которого это поражение стало первым в сезоне. «Оренбург» прочно осел на последнем месте. Так что фаворит очевиден.

«Рубин», сменивший состав, тренера и вектор принимает «Сочи», а «Ахмат» на своем поле сыграет с «Тамбовом».

Сегодняшние матчи можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». На общедоступных каналах трансляций не будет.