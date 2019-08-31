Студенты накануне попытались поддержать арестованных товарищей

Удалось провести мероприятие только в Сахаровском центре. Студенческие объединения планировали провести акцию в поддержку фигурантов так называемого «московского дела», среди которых учащиеся Егор Жуков и Даниил Конон, а также в защиту аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Он уже полгода находится в СИЗО по обвинению в попытке поджога офиса «Единой России».

После митинга на проспекте Сахарова 10 августа, на который пришли 60 тысяч человек, власти Москвы перестали согласовывать акции, уже даже не предлагают площадки на окраинах, отмечали заявители нескольких протестов. Студенты хотели собраться на Хохловской площади, где находится популярное среди молодежи место отдыха под названием Яма.

Однако этот амфитеатр полиция с утра обнесла металлическими заграждениями и предупредила возможных участников об административной ответственности. Организаторы акции решили сменить место и формат — провести вечером в Сахаровском центре лекции об истории студенческих протестов во Франции и Испании. Туда пришли полицейские и спросили, была ли подана заявка.

После ответа о том, что заявка на лекцию не требуется, сотрудники МВД несколько раз звонили начальству, но больше не вмешивались.

На лекцию пришли десятки молодых людей. Были и журналисты из ряда российских СМИ, а также две съемочные группы немецких телеканалов.