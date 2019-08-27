Оппозиция намерена провести шествие в центре Москвы

Его анонсировала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Главным требованием мероприятия будет прекращение политических репрессий и обеспечение свободы слова. Власти Москвы отказались согласовать акцию. Об этом «Эху Москвы» рассказала сама Любовь Соболь.

Любовь Соболь надеется, что власти не будут устраивать провокации при помощи силовиков. Шествие планируется начать от памятника Грибоедову на Чистых прудах в 14 часов.

В это же время на проспекте Сахарова должен начаться молодежный фестиваль «PRO лето». Его активно поддерживают столичные власти. Организатором мероприятия выступил Российский союз молодежи. Как говорится на его сайте, фестиваль приурочен ко Дню знаний и окончанию лета. Заявлен большой концерт с участием популярных исполнителей.