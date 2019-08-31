Режиссёр Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Сегодня он намерен подать в избирком официальное заявление. Об этом депутат сообщил в ходе теледебатов. Он пояснил, что не хочет «играть в эти игры». По его словам, он «пришел играть в футбол», а ему говорят, «надо играть в «подкидного дурака»». Быть «этим дураком» он не желает. Бортко подчеркнул, что ему была нужна победа на выборах, а не «как обычно, 17%». Кандидат от КПРФ подчеркнул, что не советовался с руководством партии.

Подобные решения – прерогатива партии, их нельзя принимать самостоятельно. Об этом «Эху Москвы» сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Владимир Бортко занимается политикой, но он не политик, а творческий и ранимый человек, добавил Юрий Афонин. КПРФ даст официальную оценку позднее.

Как пишет «Медуза», теперь временному главе Санкт-Петербурга Александру Беглову будет проще победить в первом туре.